Чемпион UFC Алекс Перейра ответил на вызов российского кикбоксёра Вахитова

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра отреагировал на вызов, который получил от российского кикбоксёра Артёма Вахитова. Спортсмены дважды дрались в поединках по кикбоксингу. Один бой остался за бразильцем, в другом россиянин взял реванш.

«Брат, будь осторожнее с людьми, которые подкидывают тебе такие идеи. Я же не дурак. В прошлый раз тебе дали победу, но лига Glory знала, что это будет мой последний бой в организации. Так что они не хотели, чтобы я уходил с поясом! Все об этом знают. Создаётся впечатление, что ты немного растерялся. Почти наверняка у тебя сейчас нет менеджера. Тебе надо связаться с Жорже Гимарайшем (менеджер Перейры. — Прим. «Чемпионата»). Он сможет помочь тебе», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.

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