Экс-тренер Усика: реванш между Александром и Тайсоном Фьюри не будет тем же

Джеймс Али Башир, бывший тренер украинского боксёра Александра Усика, поделился мнением о реванше между Александром и британцем Тайсоном Фьюри, который запланирован на 21 декабря 2024 года.

«Александр не будет встречаться с тем же Тайсоном Фьюри в реванше. При этом и Тайсон не будет встречаться с тем же Александром Усиком. Оба постараются исправить свои просчёты. Для каждого из них второй бой не будет тем же.

В реванше я бы выбрал Александра, ведь он настоящий профессионал. Тайсон делает паузы, чтобы спустить пар. А Александр – чтобы стать лучше», — сказал Али Башир на канале Seconds Out в YouTube.

Первый бой между Усиком и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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