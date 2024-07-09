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О'Мэлли сделал новый выпад в адрес Топурии

О'Мэлли сделал новый выпад в адрес Топурии
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли поделился мнением об испанском бойце ММА грузинского происхождения Илии Топурии, являющимся чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе.

«Илья станет следующим Коди Гарбрандтом. Вот-вот он будет разобран Максом Холлоуэем, а затем скатится вниз. Хотя это не совсем то, что я чувствую. Думаю, он один из самых мастеровитых парней в UFC. Но он может отравляться к чертям», — сказал О’Мэлли в своём подкасте.

Ранее Шон выражал недовольство в связи с тем обстоятельством, что Илия в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории находится выше него (Топурия занимает пятое место, а О’Мэлли – шестое).

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