Кравцов: спортивная жизнь Головкина закончилась. Теперь он оторван от реалий бокса

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал недавние слова бывшего объединённого чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина о желании выхода национальной федерации из IBA и перехода её в конкурирующую World Boxing.

«Геннадий переживает такой этап жизни, который свойственен многим боксёрам, великим спортсменам. Его спортивная жизнь закончилась. А началась обычная, людская. Он просто пока не совсем адаптировался к её реалиям. Кроме бокса, он ничем особенно не занимался. Теперь он оторван от реалий, которые есть в мире бокса. Он является президентом Национального олимпийского комитета Казахстана. Действует по указке МОК. Уже ни для кого не секрет, что МОК шантажирует федерации, через свои административные ресурсы заставляет уходить из IBA. Понятно, что Геннадий сейчас выполняет эту функцию. Но он преследует только свои шкурные интересы, не отстаивает интересы боксёров и тренеров.

Сытый голодного не поймёт. Геннадий – сытый, наполненный во всех смыслах этого слова. К сожалению, он не понимает боксёров и тренеров, которые связывают свою судьбу с IBA, которые могут зарабатывать на достойную жизнь. Они участвуют в различных проектах, созданных IBA. И эти проекты дают возможность для обеспечения семей. Об этом никто не задумывается», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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