«Нужно думать не о своих шкурных интересах». Кравцов дал совет Головкину

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов дал совет бывшему объединённому чемпиону мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцу Геннадию Головкину после его недавних слов о желании национальной федерации выйти из IBA и присоединиться к конкурирующей организации World Boxing.

«Я знаю Геннадия уже 20 лет. И хочу дать совет думать не о своих интересах, а о боксёрах и тренерах. Таких же, как и он. Думать о том, откуда он вышел. А не о своих шкурных интересах и интересах ангажированных людей», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, раскол в мировом любительском боксе произошёл на фоне внешнеполитической ситуации. Альтернативная организация World Boxing, у истоков которой стояли США и Великобритания, была создана в 2023 году. После этого часть национальных федераций объявили о своём выходе из IBA.

Наиболее титулованный боксёр: