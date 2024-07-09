«Конечно, я прав, идиоты!» Бывший тренер Усика высказался об Александре

Джеймс Али Башир, бывший тренер украинского боксёра Александра Усика, прокомментировал недавние слова Александра о возможной смене весовой категории. Ранее Усик говорил, что после реванша с Тайсоном Фьюри может спуститься в первый тяжёлый вес.

«Ему не нравится переедать. Он никогда не ел много. Я это видел, ещё когда тренировал его. Ему это не нравится. Будет неправильно винить парня, который думает о своём здоровье. Он небольшой, но сильный боец. Я ведь говорил, что Александр может потрясти. Он серьёзно потряс Тайсона. Вы же видели его глаза. Теперь все, включая Тайсона, не смеются надо мной, когда я говорю, что Александр может потрясти. Теперь все звонят мне и говорят, что я был прав. Конечно, прав, идиоты! Я же говорил, что он может потрясти», — сказал Али Башир на канале Seconds Out в YouTube.

Реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.

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