Магомед Анкалаев в очередной раз оставил послание Алексу Перейре

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев вновь заявил, что нокаутирует действующего чемпиона UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру в очном противостоянии.

«В конце года Перейра будет лежать на спине, смотреть на свет и спрашивать своих угловых: «Мы снова в Бразилии?» Я обещаю, что отправлю его в нокаут», — написал Магомед на своей странице в социальной сети.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Магомед Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 19 побед, одно поражение, один бой был признан ничьей, а один поединок — несостоявшимся.