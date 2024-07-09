Кормье рассказал, в каком случае состоится бой между Джонсом и Аспиналлом

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье рассказал, в каком случае состоится бой между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе соотечественником Джоном Джонсом и временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Можете ли вы представить себе, как Том Аспиналл в реванше просто переедет Кёртиса Блэйдса? СМИ, несомненно, подняли бы в повестку тему организации поединка между Джоном и Томом. Как я уже и сказал, чтобы это действительно произошло, Аспиналлу необходимо уничтожить Кёртиса так, как он это сделал с Сергеем Павловичем. В этом случае фанаты могут оказать влияние на UFC и потребовать организации боя между Джоном и Томом», — приводит слова Даниэля Кормье портал Bloody Elbow.