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Кормье рассказал, в каком случае состоится бой между Джонсом и Аспиналлом

Кормье рассказал, в каком случае состоится бой между Джонсом и Аспиналлом
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Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье рассказал, в каком случае состоится бой между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе соотечественником Джоном Джонсом и временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Можете ли вы представить себе, как Том Аспиналл в реванше просто переедет Кёртиса Блэйдса? СМИ, несомненно, подняли бы в повестку тему организации поединка между Джоном и Томом. Как я уже и сказал, чтобы это действительно произошло, Аспиналлу необходимо уничтожить Кёртиса так, как он это сделал с Сергеем Павловичем. В этом случае фанаты могут оказать влияние на UFC и потребовать организации боя между Джоном и Томом», — приводит слова Даниэля Кормье портал Bloody Elbow.

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