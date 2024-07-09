Шон О'Мэлли прояснил ситуацию насчёт своего следующего боя

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли до сих пор не знает, когда проведёт свой следующий поединок.

«Для вас, парни, нет никаких чёртовых новостей. Я по-прежнему надеюсь подраться в «Сфере». Могу сказать однозначно — мой следующий бой будет точно в Вегасе. Дана продолжает говорить, что в «Сфере» будет нечто грандиозное. У него есть возможность поставить туда нас с Мерабом, или Конора с Майклом, или Илию с Максом. Честно говоря, у меня нет никакой информации насчёт потенциального боя в «Сфере», хотя этот турнир довольно скоро состоится. Но я сейчас нахожусь в тренировочном лагере. Знаете, на всякий случай, поскольку до ивента остаётся всего девять недель», — приводит слова Шона портал Bloody Elbow.