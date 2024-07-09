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Муслим Гаджимагомедов — о поединке с Чжан Чжаосинем: к 10-му раунду мы завершим бой

Муслим Гаджимагомедов — о поединке с Чжан Чжаосинем: к 10-му раунду мы завершим бой
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Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов (3-0, КО 2) высказался о предстоящем поединке с китайцем Чжан Чжаосинем (12-2-1, КО 7). Спортсмены сразятся в рамках 12-раундового боя за пояс чемпиона мира по версии WBA. Противостояние пройдёт 12 июля в подмосковном Серпухове.

«Мне предстоит поединок против терпеливого боксёра. Он принимает на себя много ударов, но потом может контратаковать. Я принял это во внимание, особенно по его последнему бою с Евгением Романовым. Моему сопернику стоит ждать очень тяжёлый бой, который, скорее всего, не пройдёт всю дистанцию. В общем, я обещаю добиться досрочной победы. Думаю, к 10-му раунду мы завершим бой», — приводит слова Муслима пресс-служба лиги IBA.

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