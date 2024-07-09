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Экс-чемпион UFC: абсурд представлять, что Нейт может конкурировать с элитными бойцами ММА

Экс-чемпион UFC: абсурд представлять, что Нейт может конкурировать с элитными бойцами ММА
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман высказался в адрес популярного американского бойца ММА Нейта Диаза.

«Нейт Диаз близок к завершению своей карьеры в единоборствах. Ему удалось добиться успеха и сделать себе имя. Спасибо ему за то, что продолжает нас развлекать. Однако абсурд и безумие представлять, что он прямо сейчас может конкурировать с элитными бойцами ММА. Да, на определённом этапе своей карьеры Нейт был бойцом мирового класса. Но он больше не является таковым. Вы спятили, если считаете так. Заприте его в одной клетке с Шавкатом Рахмоновым, Джеком Делла Маддаленой, Джастином Гэтжи или со мной. Бросьте, вы действительно так думаете?» — приводит слова Усмана портал Yardbarker.

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