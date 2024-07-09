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Менеджер Чимаева высказался насчёт ситуации с падением цены криптовалюты SMASH

Менеджер Чимаева высказался насчёт ситуации с падением цены криптовалюты SMASH
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Менеджер известного и непобеждённого чеченского бойца, который выступает в среднем весе UFC, Хамзата Чимаева Махди Шаммас прокомментировал ситуацию с падением цены криптовалюты SMASH, в рекламной компании которой принят участие его подопечный.

«Я хочу прокомментировать недавние сообщения о криптовалюте SMASH. Ко мне обратилась группа людей, которая представилась фанатами моего клиента Хамзата Чимаева. Они захотели записать короткое видео, где он рекламирует запуск криптовалюты. Я дал им своё согласие на это — ни больше ни меньше. Возможно, меня ввели в заблуждение. Хамзат не был замешан в этом деле и знает также мало, как и вы. И так, новости действительно неприятные, и я буду требовать объяснений от виновных. Приношу свои извинения Хамзату и всем остальным, кого это затронуло. Спасибо за понимание, я буду держать вас в курсе», — приводит слова Махди портал MMAJunkie.

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