Боец UFC Кортес: Шевченко не хочет драться с Грассо в «Сфере»

Топовый боец женского наилегчайшего дивизиона UFC Трейси Кортес рассказала, что популярная кыргызстанская спортсменка Валентина Шевченко не хочет драться с действующей чемпионкой UFC в категории до 52,2 кг мексиканкой Алексой Грассо.

«Я хотела бы сказать, что буду следующей оспаривать пояс. У меня есть информация, что Валентина Шевченко не хочет драться с Алексой Грассо в «Сфере». Поэтому после того, как мне удастся победить Роуз, звание лучшей женщины-бойца в ММА останется за мной, и это даст мне право биться с Грассо. Мы вместе с ней можем устроить отличное шоу в честь Дня независимости Мексики. Показать красочное выступление в эту дату для своей страны было бы честью для меня», — приводит слова Трейси портал Bloody Elbow.