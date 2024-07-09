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«Вселять страх». Майкл Чендлер — о плане на бой с Конором Макгрегором

«Вселять страх». Майкл Чендлер — о плане на бой с Конором Макгрегором
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком дивизионе американец Майкл Чендлер рассказал, что планирует делать в бою с популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

«Мой план на бой с Конором — вселять страх. Позволить ему не выйти на бой и опозориться посреди октагона. Я стану известен как тот, кто отправил Конора на пенсию, даже не нанеся ему ни одного удара», — написал Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, Макгрегор и Чендлер должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который состоялся 30 июня. Ирландский боец снялся, поскольку сломал мизинец на ноге. Их поединок был перенесён на неопределённый срок, а вместо них в главном бою турнира UFC 303 в октагоне встретились Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Поатан победил нокаутом во втором раунде.

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