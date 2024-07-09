Анкалаев: Перейра избегал меня не просто так. Он будет нокаутирован

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Перейра избегал меня не просто так. Знаю — это бизнес. В UFC лучшие дерутся с лучшими. Алекс прямо сейчас лучший, а я продолжу делать свою работу. Перейра будет нокаутирован. Мик Мейнард и Дана Уайт, нет ничего лучше, чем устроить турнир, где кто-то падает в нокаут», — написал Анкалаев в своих социальных сетях.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Магомед Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 19 побед, одно поражение, один бой был признан ничьей, а один поединок — несостоявшимся.