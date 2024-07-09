Чендлер: у меня есть идея — я против Нейта на UFC 306, а Конор пусть сидит на своей яхте

Экс-претендент на титул UFC в лёгком дивизионе американец Майкл Чендлер рассказал, что готов подраться с известным соотечественником Нейтом Диазом на турнире UFC 306, который планируется провести 14 сентября.

«У меня есть идея — я против Нейта Диаза на турнире UFC 306 в «Сфере». Мы будем драться как настоящие мужики, а Конор пусть сидит на свой яхте и смотрит наш бой за PPV», — написал Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, Макгрегор и Чендлер должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который состоялся 30 июня. Ирландский боец снялся, поскольку сломал мизинец на ноге. Их поединок был перенесён на неопределённый срок, а вместо них в главном бою турнира UFC 303 в октагоне встретились Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Поатан победил нокаутом во втором раунде.