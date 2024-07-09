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Леон Эдвардс рассказал о своём отношении насчёт возможного боя с Исламом Махачевым

Леон Эдвардс рассказал о своём отношении насчёт возможного боя с Исламом Махачевым
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Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс рассказал о своём отношении к возможному бою с чемпионом UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Хотел бы я провести бой с Исламом в полусреднем весе? Да, конечно. У меня есть чувство, что нам есть над чем поработать», — приводит слова Эдвардса портал talkSPORT.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 16 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 296, Леон Эдвардс разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Рокки единогласным решением судей. В своём рекорде Эдвардс имеет 22 победы, три поражения, а также один поединок был признан несостоявшимся.

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