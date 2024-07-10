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«Хамзат пытается обмануть своих фанатов». Стрикленд — о ситуации с криптовалютой SMASH

«Хамзат пытается обмануть своих фанатов». Стрикленд — о ситуации с криптовалютой SMASH
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Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд подверг критике популярного непобеждённого бойца чеченца Хамзата Чимаева. Шон поставил в укор Борзу участие в рекламе криптовалюты SMASH, которая спустя сутки после запуска обвалилась в цене на 96%.

«Чимаев — плохой человек. Хамзат пытается обмануть своих фанатов, несмотря на то что является богатым. Откуда мне известно, что ты их пытался кинуть? Мне поступило похожее предложение только что. У тебя либо есть честность, либо её нет», — написал в своих социальных сетях Шон.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 302, Шон Стрикленд разделил октагон с бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой. Бой завершился победой американца единогласным решением судей.

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