Рафаэль дос Аньос ответил, способен ли Махачев победить Леона Эдвардса

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Рафаэль дос Аньос высказался о перспективах действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

«Когда вы поднимаетесь в весе и сразу идёте за титулом, очевидно, это повышает ваши шансы стать чемпионом. Но я не думаю, что Ислам, а он сейчас на ходу, смог бы победить Леона Эдвардса и стать двойным чемпионом.

Думаю, всё дело в габаритах. Леон намного крупнее. И мы видели, как парни поменьше, тот же Дастин Порье, доставляли Исламу немало проблем. Порье очень крутой, но раньше он дрался в полулёгком весе. Леон намного больше», — сказал дос Аньос в интервью Submission Radio.

Ранее Арман Царукян заявил, что следующим сразится с Махачевым, несмотря на отстранение.

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