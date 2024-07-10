Майкл Пейдж высказался о своём уходе из MMA

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж высказался о своём потенциальном уходе из смешанных единоборств.

«Всё зависит от нас. Фактор времени никому не преодолеть. Но вы можете вносить коррективы. В нашем зале всегда напряжённо, но бывает, когда мой тренер может сказать: «Отдыхай сегодня». Он видит, что я немного устаю.

Я всегда говорил себе, что если надо мной начнёт доминировать молодёжь, а она вся голодна… если она начнёт доминировать надо мной, мне будет пора на пенсию. Я не хочу ждать того момента, когда меня изобьют на публике», — сказал Пейдж в интервью Деметриусу Джонсону.

В своём последнем бою на UFC 303 в июне Пейдж проиграл раздельным решением ирландцу Иану Гарри.