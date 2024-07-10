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Соннен: если Чендлеру предложат Махачева, он услышит, что ему не дали Макгрегора

Соннен: если Чендлеру предложат Махачева, он услышит, что ему не дали Макгрегора
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен считает, что американский легковес Майкл Чендлер тормозит свою карьеру из-за желания провести поединок с ирландским экс-чемпионом Конором Макгрегором.

«Если Майклу Чендлеру предложат Ислама Махачева, это будет сообщение, которое он услышит: «Мы не достали для тебя Конора Макгрегора».

Не совершай ошибку. Ты должен брать бои, которые ты можешь получить. Ты должен побеждать в боях, в которых можешь победить. Ты должен подписывать то, что можешь подписать. Первым делом нужно соглашаться и выходить в клетку», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Ранее экс-боец UFC Мэтт Браун призвал Чендлера отказаться от идеи боя с Макгрегором.

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