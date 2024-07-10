Евлоев согласился на условие Стерлинга касательно их боя

Непобеждённый российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев заявил, что согласен провести поединок с американским экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом в сентябре. Напомним, ранее Стерлинг заявил, что не будет драться с россиянином раньше начала осени.

«Ты сказал UFC, что не отправишься в Абу-Даби, это правда. Я же готов сразиться с тобой и на Ямайке. Хорошо, я подожду до сентября. Посмотрим, являешься ли ты человеком слова», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою на турнире UFC 297 в январе Евлоев победил единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.

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