Теофимо Лопес ответил, сможет ли Ломаченко дать бой Джервонте Дэвису

Чемпион мира в двух весовых категориях Теофимо Лопес, встречавшийся в ринге с украинцем Василием Ломаченко, высказался о его потенциальном поединке с американским нокаутёром Джервонтой Дэвисом.

«Я верю, что Джервонта победит. Но я не думаю, что ему будет легко. Ломаченко — непростой соперник, у него невероятная ментальная устойчивость. Танк никогда не дрался с таким боксёром, как Лома. Он поймёт это, когда окажется с ним в ринге», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

Дэвис в июне провёл защиту титула WBA, нокаутировав в восьмом раунде непобеждённого соотечественника Фрэнка Мартина.