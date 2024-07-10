ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд: будет дико, если Уиттакер получит бой за титул раньше меня

Стрикленд: будет дико, если Уиттакер получит бой за титул раньше меня
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд в очередной раз заявил, что именно он должен сразиться с победителем боя Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесаньи, который состоится на турнире UFC 305 в августе.

«Мысль о том, что Уиттакер получит бой за титул раньше меня, чертовски дикая. Бро, у тебя 0-3 (в боях с дю Плесси и Адесаньей. – Прим. «Чемпионата»)… С остановкой, ха. Я побил обоих этих засранцев. Имеют ли значение рейтинги?! Поступайте правильно, UFC», — написал Стрикленд в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою на UFC 302 Стрикленд победил раздельным решением бразильского экс-претендента Пауло Косту.

Уиттакер на UFC on ABC 6 нокаутировал россиянина Икрама Алискерова, закрыв досрочное поражение от дю Плесси.

Материалы по теме
Стрикленд: скоро в UFC не останется ни одного американца, будем смотреть на русских
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android