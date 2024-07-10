«Со мною покончено». Диллашоу заявил, что уже не вернётся в UFC

Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Ти Джей Диллашоу заявил, что отказался от идеи возобновить профессиональную карьеру.

«Смотреть бои волнительно, но и грустно. Со мною покончено, понимаете, о чём я? Меня выкинуло из спорта, и это отстойно. Я чувствовал, что ещё на многое способен. Смотреть бои волнительно. Но ситуация обстоит так», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON Podcast.

Напомним, в январе 2019 года Диллашоу провалил допинг-тест, после чего был отстранён на два года. Американец вернулся в клетку в июле 2021-го, победив раздельным решением соотечественника Кори Сэндхагена.

В октябре 2022 года Диллашоу вышел с травмированным плечом на чемпионский бой с соотечественником Алджамейном Стерлингом и досрочно проиграл во втором раунде.