Шакур Стивенсон сказал, с кем может подписать контракт после ухода от Боба Арума

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) сказал, с кем мог бы подписать контракт после ухода из промоутерской компании Боба Арума.

«Я испытываю только уважение к Флойду [Мейвезеру]. Он много помогал мне. Думаю, что Эдди Хирн – один из лучших промоутеров. Да, у Top Rank есть ESPN, но Хирн лучше как промоутер», — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Cigar Talk.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады – 2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 года Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).