Российский боксёр Аванесян высказался о предстоящем чемпионском бое с Эннисом

Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян высказался о предстоящем поединке с действующим обладателем титула IBF американцем Джароном Эннисом, который состоится 14 июля в Филадельфии (США). В частности, Аванесян высказался о своём статусе аутсайдера.

«Ринг — это ринг. Я боксировал с [Теренсом] Кроуфордом, [Эгидиюсом] Каваляускасом, [Шейном] Мозли, [Ламонтом] Питерсоном, Керманом Лехаррагой и Джошем Келли. Меня ничего не беспокоит. Я дрался со всеми на их заднем дворе. Боксёрский ринг везде одинаков. У меня большой опыт.

Мне нужны лучшие бойцы, а он один из лучших, и это то, чего я хочу. Это хороший шанс, я не нахожусь в начале своей карьеры, поэтому мне нужны лучшие», — приводит слова Аванесяна издание The Ring.