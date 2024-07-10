Экс-чемпион Малиньяджи назвал лучшего боксёра мира в лёгком весе

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Пол Малиньяджи назвал, по его мнению, лучшего действующего боксёра в лёгком весе (до 61,2 кг).

«Как по мне, Шакур Стивенсон – лучший боец лёгкого веса. Конечно, Джервонта Дэвис дерётся более увлекательно. Василий Ломаченко был потрясающим на пике. Но лучший всё равно Шакур», — сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады – 2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).