Гаджи Автомат предсказал, кто победит в боксёрском поединке Минеев — Исмаилов

Боец RCC Hard Гаджи Автомат высказался о предстоящем боксёрском поединке звёздных соотечественников Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

«Минеев vs Исмаилов – это, конечно, интересное противостояние. Хоть это и бокс, и все думают, что Владимир выиграет, потому что он, грубо говоря, базовый боксёр. Но здесь я ставлю на победу Магомеда Исмаилова. Мне кажется, очень многие его недооценивают. Он очень неудобный, корявый, в хорошем смысле. Бьёт под разными углами. И что я заметил, он очень хорошо дышит. Конечно, сейчас могут все посмеяться, улыбнуться. Но я видел, как он тренируется.

Я находился рядом, он очень хорошо дышит. И руки у него очень хорошие, быстрые. Он быстро входит в дистанцию, быстро выходит из неё. И я считаю, что ему этот бой больше нужен. И это большой плюс. Хотя профессионализм Вовы ни в коем случае нельзя исключать. Он профессионал с большой буквы. И будет очень интересный бой. Я считаю, что Исмаилов выиграет по очкам», — сказал Наврузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.