Гаджи Автомат дал прогноз на полуфинал Евро-2024 между Англией и Нидерландами

Боец RCC Hard Гаджи Автомат высказался о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Нидерландов, который состоится сегодня, 10 июля, в Дортмунде (Германия).

«Что касается полуфинала Англии и Нидерландов, я думаю, Нидерланды пройдут в финал. А почему? Потому что я так думаю», — сказал Наврузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Первым финалистом Евро-2024 стала сборная Испании, которая одержала волевую победу со счётом 2:1 над национальной командой Франции.