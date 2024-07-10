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Экс-чемпион UFC: Джон Джонс похож на Нео из «Матрицы». У него высочайший интеллект

Экс-чемпион UFC: Джон Джонс похож на Нео из «Матрицы». У него высочайший интеллект
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Куинтон Джексон поддержал идею организации поединка между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе Джоном Джонсом и популярным камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Было бы здорово организовать бой между Джоном и Фрэнсисом. На мой взгляд, Джон достаточно опытный боец и точно не дурак, чтобы не драться с Фрэнсисом в стойке. Он похож на Нео из «Матрицы». У Джона высочайший уровень интеллекта. Как мне кажется, в очном противостоянии с Нганну он постарался бы перевести его и финишировать в партере», — приводит слова Куинтона портал Middle Easy.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.

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