Шон Стрикленд разбился на мотоцикле. Он показал последствия

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд сообщил, что разбился во время езды на своём мотоцикле. Об этом Шон заявил в своих социальных сетях.

По словам Стрикленда, он потерял управление, когда выполнял трюк на мотоцикле, в результате чего упал с него.

Фото: Социальные сети Стрикленда

Фото: Социальные сети Стрикленда

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 302, Шон Стрикленд разделил октагон с бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой. Бой завершился победой американца раздельным решением судей. В своём рекорде Шон имеет 29 побед и шесть поражений.

Ранее Стрикленд в очередной раз заявил, что именно он должен стать следующим претендентом на титул UFC в среднем весе.