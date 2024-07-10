ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд разбился на мотоцикле. Он показал последствия

Шон Стрикленд разбился на мотоцикле. Он показал последствия
Комментарии

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд сообщил, что разбился во время езды на своём мотоцикле. Об этом Шон заявил в своих социальных сетях.

По словам Стрикленда, он потерял управление, когда выполнял трюк на мотоцикле, в результате чего упал с него.

Фото: Социальные сети Стрикленда

Фото: Социальные сети Стрикленда

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 302, Шон Стрикленд разделил октагон с бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой. Бой завершился победой американца раздельным решением судей. В своём рекорде Шон имеет 29 побед и шесть поражений.

Ранее Стрикленд в очередной раз заявил, что именно он должен стать следующим претендентом на титул UFC в среднем весе.

Материалы по теме
Стрикленд: будет дико, если Уиттакер получит бой за титул раньше меня
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android