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Тренер Нганну назвал условие, при котором состоится бой между его подопечным и Джонсом

Тренер Нганну назвал условие, при котором состоится бой между его подопечным и Джонсом
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Главный тренер экс-обладателя чемпионского титула UFC в категории до 120 кг камерунца Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик оценил возможность организации поединка между его подопечным и действующим чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе американцем Джоном Джонсом.

«Как мне кажется, при участии в организации этого поединка Саудовской Аравии возможно всё. Здесь всё решают деньги. Если это когда-то и состоится, то только при непосредственном участии Саудовской Аравии и самого Турки Аль аш-Шейха. У меня нет никаких ожиданий, когда всё доходит до такой стадии. К тому же если бы это произошло, то меня это не особо удивило бы. Дана — умный бизнесмен. Если он считает, что это имеет смысл для их бизнеса, то он бы так и поступил», — приводит слова Эрика портал talkSPORT.

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