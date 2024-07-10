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Тренер Нганну рассказал о состоянии своего подопечного после того, как его сын скончался

Тренер Нганну рассказал о состоянии своего подопечного после того, как его сын скончался
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Главный тренер экс-обладателя чемпионского титула UFC в категории до 120 кг камерунца Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик рассказал о состоянии своего подопечного после того, как его сын скончался.

«Лучшее слово, которое я могу подобрать, то, что сейчас он проходит — исцеление. Сейчас Фрэнсис просто тренируется. Временами у меня появляется чувство того, какая тяжесть у него лежит на душе. Но, на мой взгляд, занятия в зале и общение с командой помогает ему справиться с этой болью. Для всех нас последние пару месяцев были чрезвычайно трудными. Ни один родитель не должен знать, что значит потерять своего ребёнка.

Мне очень нравится видеть его в зале. Он тренируется так усердно, словно ему предстоит драться за чемпионский пояс, хотя это не так. Приятно наблюдать то, как он работает с товарищами по команде. К примеру, сейчас Фрэнсис помогает Сергею Спиваку готовиться к следующему поединку», — приводит слова Никсика портал talkSPORT.

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