Мовсар Евлоев сцепился с Алджамейном Стерлингом в социальных сетях

Топовые бойцы полулёгкого веса UFC россиянин Мовсар Евлоев и американец Алджамейн Стерлинг сцепились в социальных сетях.

Евлоев. Алджо, я разговаривал с матчмейкерами. Они подтвердили, что мы будем драться друг с другом пять раундов 24 августа. Если ты не собираешься делить со мной октагон, то не трать моё время. Я не хулиган, но буду задирать тебя в клетке. Подпиши контракт.

Стерлинг. Господи, парень. Что у тебя с ушами, братан? Я сказал «сентябрь». В четвёртый, может быть, в пятый раз. Если ты не хочешь ждать меня, тогда двигайся дальше. Перестань всё усложнять.

Евлоев. Мой план нокаутировать тебя, как это сделал Марлон Мораес в 2017 году. В бою со Стерлингом я не буду бороться. После того как я нокаутирую Алджо, а Макс нокаутирует Топурию, я сделаю Илию ещё скромнее.

Стерлинг. Ты снялся с поединка против Топурии!!! А теперь ты сидишь и делаешь вид, будто ты всем необходим. Ты слишком много говоришь для человека, который снимается с боёв, а затем показывает не первоклассные бои. Я заставлю тебя вспомнить все эти слова, когда сделаю тебя своим сынком, пока ты будешь пытаться перевести меня.