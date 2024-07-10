Дастин Порье рассказал, что был готов подраться с Нейтом Диазом на 24-часовом уведомлении

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье рассказал, что был готов заменить непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева, когда тот провалил взвешивание к бою с Нейтом Диазом на турнире UFC 279.

«Да, чёрт возьми, я соглашался подраться с Нейтом за 24 часа до самого боя. Был план прилететь в Вегас и сразу же пройти церемонию взвешивания. Скажу, как это было. Майк Браун (главный тренер Дастина. — Прим. «Чемпионата») прилетел ко мне в Луизиану погостить на пару дней. Мы поужинали, легли спать, а в пятницу утром мой телефон трещал от количества пропущенных звонков и сообщений. Я спрашиваю у своего менеджера, что случилось. Мне объяснили, что Чимаев не сделал вес, и спросили, получится ли у меня скинуть до 77 кг.

Я согласился. И чтобы подтвердить, что мне удастся благополучно сделать вес, со мной по видеозвонку связалась атлетическая комиссия штата Невады. Они потребовали, чтобы я встал на весы. В тот момент мой вес был в районе 80 кг. В тот же день мне предстоял вылет в Вегас. У меня реально началась весогонка. Но UFC приняли другое решение в отношении Нейта», — сказал Порье в эфире передачи The MMA Hour.