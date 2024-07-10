Источник: стал известен следующий соперник Наои Иноуэ

Чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях японец Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO) проведёт следующий бой против бывшего чемпиона мира по версии IBA австралийца Ти Джея Доэни. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях журналист ESPN Майк Копингер.

Согласно его информации, Иноуэ и Доэни проведут бой в сентябре в Токио. Японский атлет будет защищать свой титул во втором легчайшем весе.

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе.