Российский кикбоксёр, побеждавший Алекса Перейру, может получить контракт с UFC

Известный российский кикбоксёр, бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов может выступить на шоу Dana White Contendre Series (DWCS), где в случае успеха получит возможность подписать контракт с UFC. Об этом сообщает журналист Эмиль Сардарьен в своих социальных сетях.

Согласно его информации, Вахитов проведёт бой на DWCS уже этим летом.

Напомним, Артём Вахитов и Алекс Перейра дважды дрались в поединках по кикбоксингу. Один бой остался за бразильцем, в другом россиянин взял реванш.

В последний раз Вахитов выходил в октагон на турнире Naiza FC 57. Тогда он победил Валишера Хамбаева техническим нокаутом в первом раунде. В своём рекорде в ММА Вахитов имеет две победы, а также одно поражение.