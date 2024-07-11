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Российский кикбоксёр, побеждавший Алекса Перейру, может получить контракт с UFC

Российский кикбоксёр, побеждавший Алекса Перейру, может получить контракт с UFC
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Известный российский кикбоксёр, бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов может выступить на шоу Dana White Contendre Series (DWCS), где в случае успеха получит возможность подписать контракт с UFC. Об этом сообщает журналист Эмиль Сардарьен в своих социальных сетях.

Согласно его информации, Вахитов проведёт бой на DWCS уже этим летом.

Напомним, Артём Вахитов и Алекс Перейра дважды дрались в поединках по кикбоксингу. Один бой остался за бразильцем, в другом россиянин взял реванш.

В последний раз Вахитов выходил в октагон на турнире Naiza FC 57. Тогда он победил Валишера Хамбаева техническим нокаутом в первом раунде. В своём рекорде в ММА Вахитов имеет две победы, а также одно поражение.

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