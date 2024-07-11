«Кто ты такой, чёрт возьми?!» Дастин Порье ответил Майклу Чендлеру

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье резко высказался в адрес экс-претендента на титул UFC в категории до 70 кг Майкла Чендлера.

«Кто ты такой, чёрт возьми?! Ты не один из нас. Ты новичок. Я давно в UFC. Меня раздражает его поведение. Кто ты? У тебя всего лишь одна нормальная победа в лиге. Майкл не один из нас. Моя карьера в UFC началась больше 10 лет назад. А он только что пришёл сюда. Мускулистому Майклу нужно успокоиться», — сказал Порье в эфире шоу The MMA Hour.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре в Нью-Йорке на турнире UFC 281, Майкл Чендлер разделил октагон с Дастином Порье. Бой завершился победой Бриллианта удушающим приёмом в третьем раунде.