Макгрегор обвинил Порье в мошенничестве, но позже удалил все сообщения

Популярный ирландский боец ММА Конор Макгрегор обвинил бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Дастина Порье в мошенничестве.

«Порье и его жена – мошенники. Предупреждаю вас о них. Купите у него шорты, в которых он сдался в самом главном поединке своей жизни. Дастин — придурок. Этот фонд — обман!» — написал в своих социальных сетях Конор.

Спустя некоторое время Макгрегор удалил все сообщения.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Дастин Порье разделил октагон с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.

В своём рекорде Дастин имеет 30 побед, девять поражений, а также один бой был признан ничьей.