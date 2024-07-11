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«На бой выходи, подзатыльников надаю!» Александр Емельяненко бросил вызов рэперу Джигану

«На бой выходи, подзатыльников надаю!» Александр Емельяненко бросил вызов рэперу Джигану
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Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко бросил вызов известному рэп-исполнителю и серебряному призёру чемпионата Европы по кикбоксингу Джигану.

«Я с удовольствием подерусь с Джиганом. Хоть завтра. Что он мне сделает? Если ты мужчина, если у тебя дух есть — выходи на бой! А то замутил эту историю и слился! На бой выходи, подзатыльников надаю!» — сказал Емельяненко в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, в последнем бою Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Поединок проходил в мае прошлого года. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент Александру 42 года.

Ранее 6 июля Джиган и Рой Джонс провели открытую тренировку на стадионе «Лужники».

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