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«Это недостаточно веская причина». Порье — о снятии с боя Макгрегора из-за травмы мизинца

«Это недостаточно веская причина». Порье — о снятии с боя Макгрегора из-за травмы мизинца
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье не считает, что травма мизинца, которую получил известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор, — это веская причина сниматься с поединка.

«На протяжении многих лет я довольно часто травмировал свой мизинец на ноге. Но, на мой взгляд, его перелом — это недостаточно веская причина, чтобы сниматься с боя», — приводит слова Порье портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Дастин Порье разделил октагон с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.

В своём рекорде Дастин имеет 30 побед, девять поражений, а также один бой был признан ничьей.

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