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«Это был бы грандиозный блокбастер». Порье — о потенциальном поединке Джонс — Перейра

«Это был бы грандиозный блокбастер». Порье — о потенциальном поединке Джонс — Перейра
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье высказался насчёт потенциального поединка между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой.

«Джон намного больше Алекса и к тому же никогда не был в нокауте. Он не станет играть с ним в стойке, поскольку у него хороший интеллект. Его переход в тяжёлый вес в некотором роде может продлить его спортивную карьеру, так как все в курсе, что тяжеловесы могут выступать дольше бойцов из маленьких весов. Если говорить о потенциальных соперниках для Джонса, то Стипе сейчас может вернуться в амплуа совершенно нового бойца. Аспиналл, безусловно, заслуживает подраться с ним, но у него нет той ауры, которая есть у Алекса и Джона. Поединок между Джонсом и Перейрой был бы грандиозным блокбастером», — приводит слова Порье портал Low Kick MMA.

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