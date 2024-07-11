Тренер Нейта Диаза рассказал, при каких условиях боец вернётся в UFC

Тренер популярного американского бойца ММА Нейта Диаза Сезар Грейси рассказал, при каких условиях его подопечный вернётся в UFC.

«Миллионы и миллионы долларов. Те деньги, которые лига платит своим главным звёздам. Нейт – настоящая икона спорта. Он заслужил всё, чего добился. Ему это всё досталось тяжёлым трудом. Нейт пользуется невероятной популярностью. К примеру, на его бой с Масвидалем были раскуплены все билеты, только чтобы посмотреть на Нейта», — приводит слова Греси портал MMA Mania.

Напомним, в последнем поединке по ММА, который состоялся в сентябре 2022 года на турнире UFC 279, Нейт Диаз разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Тони Фергюсоном. Поединок проходил в полусреднем весе и завершился победой Диаза удушающим приёмом в четвёртом раунде.