О’Мэлли: возможно, Уайлдер будет для Перейры удобным соперником

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли считает, что популярный американский боксёр Деонтей Уайлдер может стать удобным соперником в ринге для действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

«Всё зависит от того, с кем Алекс собирается драться в ринге. Возможно, Деонтей Уайлдер будет для него удобным соперником», — приводит слова Шона О'Мэлли портал Sportskeeda.

Помимо титула в смешанных единоборствах, Алекс Перейра является чемпионом мира по кикбоксингу в промоушене GLORY в среднем и полутяжёлом дивизионах. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, Перейра нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде.

Ранее Дастин Порье высказался насчёт потенциального поединка между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой.