ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О’Мэлли: возможно, Уайлдер будет для Перейры удобным соперником

О’Мэлли: возможно, Уайлдер будет для Перейры удобным соперником
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли считает, что популярный американский боксёр Деонтей Уайлдер может стать удобным соперником в ринге для действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

«Всё зависит от того, с кем Алекс собирается драться в ринге. Возможно, Деонтей Уайлдер будет для него удобным соперником», — приводит слова Шона О'Мэлли портал Sportskeeda.

Помимо титула в смешанных единоборствах, Алекс Перейра является чемпионом мира по кикбоксингу в промоушене GLORY в среднем и полутяжёлом дивизионах. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, Перейра нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде.

Ранее Дастин Порье высказался насчёт потенциального поединка между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой.

Материалы по теме
«Это был бы грандиозный блокбастер». Порье — о потенциальном поединке Джонс — Перейра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android