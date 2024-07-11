Лига АСА подверглась критике со стороны таджикских фанатов

Российская лига смешанных единоборств АСА была подвергнута критике со стороны таджикских фанатов. Об этом сообщает пресс-служба АСА.

Причиной критике послужила организация поединка в наилегчайшем весе между представителями Таджикистана Абдул-Каримом Бадахши и Оятулло Муминовым. Их бой запланирован на турнир АСА 178, который состоится 16 августа в Москве.

После того как бой был официально объявлен, в социальных сетях многие таджикские фанаты остались недовольны матчмейкингом и подвергли критике лигу, а также её руководство. В частности, вице-президенту АСА Асланбеку Бадаеву поступали угрозы в связи с организацией данного боя и призывы отменить данный поединок или подобрать каждому бойцу нового соперника.