Порье: когда Конор пишет обо мне, то у меня появляется желание надрать ему задницу

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье высказался в адрес популярного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.

«Конор перешёл черту невозврата. Когда он пишет обо мне в социальных сетях, то у меня появляется желание надрать ему задницу. Каждый раз Конор предпринимает попытки вывести меня из себя, поскольку стремится, чтобы я ответил ему что-то в этом же духе. У нас было немало конфликтов с 2014 года. Пока что у меня нет понимания — состоится ли между нами четвёртый бой», — приводит слова Порье портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Дастин Порье разделил октагон с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.

В своём рекорде Дастин имеет 30 побед, девять поражений, а также один бой был признан ничьей.