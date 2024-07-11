Стал известен ещё один россиянин, который может получить контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств Ризван Куниев, выступающий в тяжёлой весовой категории, станет участником шоу Dana White's Contendre Series (DWCS), где в случае успешного и яркого выступления сможет подписать контракт с UFC.

Соперником россиянина станет бразильский боец Хуго Кунья. Их бой назначен на 21 августа.

Напомним, в 2021 году Куниев также участвовал в DWCS и финишировал своего соперника в третьем раунде, однако контракт не получил. В своём рекорде российский боец имеет 12 побед, два поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Бразильский атлет, в свою очередь, имеет в своём активе восемь побед и одно поражение.

Ранее, по неофициальной информации, сообщалось, что бывший кикбоксёр россиянин Артём Вахитов также получит возможность выступить на шоу.