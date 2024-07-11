Джон Джонс встретился с Джермеллом Чарло в Лас-Вегасе

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс (27-1-0-1 ММА) встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), соотечественником Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО) в Лас-Вегасе.

Фото: Социальные сети Джона Джонса

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.