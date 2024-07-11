Леон Эдвардс рассказал о своих титульных планах на следующий год

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс рассказал, что планирует в конце следующего года подраться за титул UFC в среднем дивизионе.

«В этом году я планирую дважды защитить свой пояс. И в совокупности у меня уже будет четыре защиты. Возможно, в следующем году мне удастся провести ещё один бой, после чего меня будет ждать бой за титул в среднем весе. Две защиты в этом году, одна — в следующем, и в конце 2025-го я поднимусь в весе ради второго пояса», — приводит слова Леона портал MMA Mania.

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.